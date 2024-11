Condor will Inlandsflüge anbieten

Frankfurt am Main. Die Ferienfluggesellschaft Condor konfiguriert sich neu. Ab dem kommenden Sommer will die Airline neben europäischen Hauptstädten auch die Ziele Hamburg, München und Berlin anfliegen. Geplant sei von Frankfurt jeweils ein Hin- und Rückflug pro Tag, teilte Condor am Dienstag mit. Neue Ziele sind Rom, Mailand, Prag, Wien und Zürich. (dpa/jW)