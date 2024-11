Munitionsproduktion in Polen aufgestockt

Warschau. Polen will seine Munitionsproduktion mit Investitionen in Höhe von drei Milliarden Złoty (rund 688 Millionen Euro) aufstocken. Ein entsprechendes Gesetz soll laut Regierung bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Vor allem die Produktion großkalibriger Munition solle angeschoben werde, hieß es am Dienstag. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat Polen seine Rüstungsausgaben deutlich erhöht. Inzwischen gibt das Land 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, so viel wie kein anderer NATO-Staat. (Reuters/jW)