Neuer Interpol-Chef kommt aus Brasilien

Glasgow. Der Brasilianer Valdecy Urquiza wird Generalsekretär der internationalen Polizeiorganisation Interpol und löst damit den Deutschen Jürgen Stock ab. Die Mitgliedstaaten der Organisation bestätigten die Personalie auf ihrer Generalversammlung in Glasgow, wie Interpol am Dienstag auf X mitteilte. Urquiza übernimmt das Amt mit dem Ende der Generalversammlung am Donnerstag. Interpol ist mit 196 Mitgliedstaaten die weltgrößte Polizeiorganisation und koordiniert internationale Polizeizusammenarbeit. (dpa/jW)