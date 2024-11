Dutzende Orte im Libanon zerstört

Beirut. Dutzende Ortschaften sind im Zuge der israelischen Offensive im Libanon zerstört worden, wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA am Dienstag meldete. Demnach wurden in 37 Orten ganze Straßenzüge oder Viertel in Schutt und Asche gelegt, 40.000 Häuser und Wohnungen. Vor allem der Süden des Landes sei betroffen. Dort seien laut der Beiruter Denkfabrik »Information International« inzwischen 29 Orte komplett von der israelischen Armee in Trümmer gelegt worden. Auch die UN-Beobachtermission UNIFIL berichtete von schweren Schäden an der Infrastruktur. Erst am Montag waren im Internet Aufnahmen veröffentlicht worden, die zeigen, wie im Ort Mais Al-Dschebel Dutzende Häuser von der israelischen Armee simultan gesprengt wurden. Nach UN-Angaben mussten bisher mehr als 800.000 Menschen vor den israelischen Angriffen fliehen. (dpa/jW)