Frankfurt am Main. Die Commerzbank kauft weiter Aktien zurück. Wie die Bank am Montag erklärte, habe der Vorstand den Start des dritten Rückkaufprogramms seit 2023 beschlossen. Demnach beginnt der Rückkauf der ersten Tranche über rund 600 Millionen Euro am Mittwoch und soll Mitte Februar abgeschlossen sein. Eine mögliche Übernahme könnte für die italienische Unicredit dadurch teurer werden, schätzte Reuters.(Reuters/jW)