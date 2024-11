Frankreich: Prozess im Fall Paty

Paris. Vier Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich hat am Montag vor einem Pariser Schwurgericht der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen. Angeklagt sind sieben Männer und eine Frau, darunter zwei Freunde des damals von der Polizei getöteten Täters, die laut Anklage in dessen Pläne eingeweiht waren. Ihnen wird Beihilfe zu einem terroristischen Mord angelastet. (dpa/jW)