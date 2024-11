Rotes Meer: Air France beendet Flüge

Paris. Die französische Fluggesellschaft Air France hat als bisher einzige Airline ihre Flüge über das Rote Meer bis auf weiteres ausgesetzt, wie AFP am Montag meldete. Die Entscheidung sei am Vortag wegen der Sichtung eines verdächtigen Objekts im dortigen Luftraum gefallen. Wegen des Gazakriegs haben die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah eine Blockade über das Rote Meer verhängt und regelmäßig Ziele auch in Israel beschossen. (AFP/jW)