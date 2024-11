Verdi ruft zu Streiks im ÖPNV auf

München. Im Tarifstreit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat Verdi zu weiteren Streiks in dieser Woche aufgerufen. Betroffen sind »einzelne Unternehmen« in den sechs Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, und zwar Omnibusbetriebe, Betriebe im Schienennahverkehr und Güterbahnen, wie Verdi am Montag mitteilte. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 5.500 Beschäftigten im Eisenbahntarifvertrag findet am kommenden Montag statt. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne um 350 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (AFP/jW)