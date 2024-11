Iran besorgt über US-Bomber

Teheran. Der Iran hat die am Sonnabend vom Verteidigungsministerium in Washington angekündigte Stationierung von US-Langstreckenbombern vom Typ B-52 im Nahen Osten kritisiert. »Wir sind immer der Ansicht gewesen, dass Amerikas Präsenz in der Region destabilisierend wirkt«, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, am Montag in Teheran. Die B-52-Stationierung werde Irans »Entschlossenheit, sich selbst zu verteidigen«, nicht mindern. Neben den Bombern sollen laut Pentagon auch weitere Kampflugzeuge und Schiffe in den Nahen Osten verlegt werden. (AFP/jW)