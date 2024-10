Yander Zamora/REUTERS Ein Symbolbild

Medikamente, Ersatzteile, Nahrungsmittel, Treibstoff – es fehlt an vielem. Durch die mörderische Blockade gegen Kuba versuchen die USA, den sozialistischen Inselstaat seit über 60 Jahren zu bezwingen. Doch sowohl der Widerstand als auch die internationale Solidarität – vor allem aus dem globalen Süden – scheinen Kuba unbezwingbar zu machen. Zum zweiunddreißigsten Mal hat die Karibikinsel am Mittwoch die weltweite Verurteilung der verhängten Blockade in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung gestellt. 187 Staaten stimmten für ein Ende der Blockade, nur die USA und Israel stimmten dagegen. Die Republik Moldau enthielt sich. (jW)