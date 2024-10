US-Hedgefonds sichert Anteil an Commerzbank

Frankfurt am Main. Das Übernahmeringen um die Commerzbank lockt spekulative Investoren an. Der US-amerikanische Hedgefonds D. E. Shaw hat sich über Finanzinstrumente Zugriff auf gut fünf Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert, wie aus einer Mitteilung des Hedgefonds vom Montag hervorgeht. Die italienische Unicredit war im September überraschend im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen. Hedgefonds steigen in solchen Situationen gerne bei Unternehmen ein, da sie etwa auf eine dann übliche Übernahmeprämie oder weitere Kursanstiege wetten. (dpa/jW)