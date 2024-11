Studentin nach Protest im Iran inhaftiert

Teheran. Im Iran hat sich eine Studentin Berichten zufolge nach einer Konfrontation mit Ordnungskräften aus Protest bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Der Vorfall ereignete sich laut der Menschenrechtsorganisation Hengaw an der privaten Asad-Universität in der Hauptstadt Teheran. Demnach soll zuvor das Wachpersonal auf dem Campus nach einem Streit ihre Kleidung zerrissen haben. In der Islamischen Republik Iran gelten strenge religiös motivierte Kleidungsvorschriften. Laut einem Studentenverband sei die Frau in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Iranische Medien berichteten, der Sicherheitsdienst der Universität habe die Studentin an die Polizei übergeben. (dpa/jW)