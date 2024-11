Islamistenführer in Kaschmir getötet

Srinagar. In der indischen Unruheregion Kaschmir haben Einsatzkräfte nach Polizeiangaben einen gesuchten Extremistenführer getötet. Der Kommandant der islamistischen Lashkar-e-Taiba, Usman Bhai, wurde demnach in der Sommerhauptstadt Srinagar des nördlichen Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir während eines Feuergefechts erschossen. Bei dem Getöteten habe es sich um den meistgesuchten Befehlshaber der Gruppe gehandelt, teilte der oberste Polizeibeamte der Kaschmirzone, Vidhi Kumar Birdi, mit. Bhais verbotene Organisation Lashkar-e-Taiba wird unter anderem für die Anschlagsserie in der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai im November 2008 verantwortlich gemacht. Dabei wurden 175 Menschen getötet, darunter 26 Ausländer und neun der Angreifer. (dpa/jW)