Ukraine: Legionär aus Taiwan getötet

Taipeh. Ein Mann aus Taiwan, der als Freiwilliger in der Ukraine gekämpft hatte, ist nach Angaben aus Taipeh getötet worden. Das Außenministerium der zu China gehörenden Insel teilte am Sonnabend mit, es habe Berichte über den Tod des Mannes erhalten, die ein Vertreter des taiwanischen Büros in Polen daraufhin mit der »Internationalen Legion« der Ukraine verifiziert habe. Der Mann war demnach Mitglied der Legion. Der Abgeordnete Puma Shen, der dem Verteidigungsausschuss angehört, teilte AFP mit, derzeit befänden sich »fünf bis sechs« taiwanische Kämpfer in der Ukraine. Der erste Legionär aus Taiwan war im November 2022 bei Kämpfen in der Ukraine gefallen. Zu Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Ausländer eingeladen, einer »Internationalen Legion« in der Ukraine beizutreten, um gemeinsam mit ukrainischen Soldaten gegen die russischen Truppen zu kämpfen. (AFP/jW)