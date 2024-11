Reformpläne für Rettungsdienste

Berlin. Für den Rettungsdienst zur schnellen Hilfe bei Notfällen sollen nach Plänen der Regierungskoalition bundesweit einheitliche Standards kommen. Dafür solle künftig ein Qualitätsausschuss aus Ländern und Krankenkassen sicherstellen, »dass Menschen überall auf die gleiche hohe Versorgungsqualität, einheitliche Standards und kooperative Schnittstellen vertrauen können«, sagte Janosch Dahmen (Bündnis 90/Die Grünen). Die Koalition will die Neuorganisation in ein Gesetz für eine Reform der Notfallversorgung in Kliniken und Praxen aufnehmen. Ein Entwurf sieht vor, den Rettungsdienst als eigenständigen Leistungsbereich zu begründen.(dpa/jW)