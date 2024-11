Ukraine: Oberbefehlshaber räumt schwierige Lage ein

Kiew. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Sirskij, hat die derzeitige Offensive der Russen im Donbass als eine der schwerwiegendsten seit Beginn des großangelegten Moskauer Angriffskriegs bezeichnet. Die Armee halte dem stand, aber die Lage an der Front bleibe schwierig, teilte Sirskij am Sonnabend nach einem Treffen mit dem tschechischen Generalstabschef Karel Řehka auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Kampfhandlungen an verschiedenen Frontabschnitten erforderten ein ständiges Auffüllen der Ressourcen der ukrainischen Verbände. Sirskij habe auch mit dem US-Generalstabschef Charles Brown die nächsten Schritte der Militärhilfe besprochen. (dpa/jW)