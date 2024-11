Russian Foreign Ministry Press Service via AP Herzlicher Empfang bei Freunden: Choe Son Hui mit ihrem Kollegen Sergej Lawrow am Freitag in Moskau

Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui hat bei einem Besuch in Moskau erklärt, beide Länder seien dabei, ihre Beziehungen auf »eine neue Ebene einer unbesiegbaren militärischen Kameradschaft« zu heben. Pjöngjang zweifle nicht daran, dass Russland im Kampf um »seine souveränen Rechte und Sicherheitsinteressen« siegen werde, sagte Choe am Freitag nach Gesprächen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow: »Wir versichern, dass wir bis zum Tag des Sieges fest an der Seite unserer russischen Kameraden stehen werden.« Lawrow lobte die »sehr engen Bindungen« zwischen den Streitkräften beider Länder und äußerte, sie ermöglichten es, »wichtige Sicherheitsaufgaben« gemeinsam zu lösen. Russland sei »unseren koreanischen Freunden zutiefst dankbar« für ihre Haltung zu den »Ereignissen«, die sich in der Ukraine »als Ergebnis« insbesondere der NATO-Ostexpansion entwickelt hätten.

Während Choe und Lawrow in Moskau zusammentrafen, wurden im Westen neue Angaben zum Eintreffen nordkoreanischer Truppen in Russland verbreitet. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, inzwischen seien »bis zu 8.000« nordkoreanische Soldaten »in der Region Kursk« stationiert; Washington gehe davon aus, sie würden »in den nächsten Tagen« in den Krieg eingreifen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dagegen sprach von etwa 3.000 nordkoreanischen Soldaten, die sich in russischen Ausbildungslagern aufhielten; ihre Zahl werde in Kürze auf 12.000 steigen. Die Quellen blieben weiterhin unklar.

Außenminister Lawrow warnte unterdessen vor einer erneuten Eskalation des Krieges. Während in Seoul die Forderungen lauter wurden, Südkorea solle nun auch im großen Stil Kriegswaffen an die Ukraine liefern, sagte Lawrow der türkischen Zeitung Hürriyet mit Blick auf die USA: »Unsere Länder stehen am Rande eines direkten militärischen Konflikts.« In Moskau gehe man nicht davon aus, dass sich die Beziehungen im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump verbessern würden. Schließlich habe Trump im Verlauf seiner ersten Amtszeit die bislang »höchste Zahl antirussischer Sanktionen gebilligt«. »Egal, wer die Wahlen gewinnt«, fuhr Lawrow nüchtern fort, »wir glauben nicht, dass sich die antirussische Haltung der Vereinigten Staaten ändern wird.«