John Liakos/InTime News via AP/dpa

Im Hochsommer und Herbst ist Saison: Brandsaison in Griechenland. Zahlreiche Feuerwehrleute werden seitens des griechischen Ministeriums für Zivilschutz nur saisonal angestellt. Sie sollen im wahrsten Sinne des Wortes Brände löschen. Das reicht – und dann wieder weg, ab in die Erwerbslosigkeit. Davon haben die Brandlöscher die Nase voll. Sie verlangten am Donnerstag (Foto) in Athen vor dem Zivilschutzministerium unbefristete Jobs, sprich Festanstellungen. Bereitschaftspolizisten hinderten aufgebrachte Feuerwehrleute daran, Protestnoten zu übergeben. (jW)