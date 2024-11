Berlin: Mann führte halbes Kilo TATP mit

Berlin. Bei dem am Mittwoch bei einer Personenkontrolle am S-Bahnhof Neukölln in Berlin gefundenen Sprengstoff handelt es sich offenbar um ein halbes Kilo hochexplosives Triacetontriperoxid (TATP). In Sicherheitskreisen werde davon ausgegangen, dass es sich um diese Substanz handele, berichtete am Donnerstag der RBB. Die Polizei wollte dies weder bestätigen noch dementieren. TAPT wurde bereits bei Anschlägen in Europa benutzt, kommt aber auch bei Geldautomatensprengungen zum Einsatz. Nach dem flüchtigen Verdächtigen wird gefahndet. Die Hintergründe des Vorfalls sind nach Angaben der Polizei unklar. (dpa/jW)