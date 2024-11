Berlin schließt alle iranischen Generalkonsulate

Berlin. Die Bundesregierung hat die Schließung aller drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland angeordnet. Wie das Auswärtige Amt am Montag mitteilte, handelt es sich um die diplomatischen Vertretungen in Frankfurt am Main, Hamburg und München. Betroffen sind 32 iranische Konsularbeamte, die ihr Aufenthaltsrecht verlieren und ausreisen müssen, sofern sie nicht auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Regierung reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Dschamschid Scharmahd am Montag. Die iranische Botschaft in Berlin bleibt geöffnet. (dpa/jW)