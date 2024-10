Andrea Berg mit Erfolgsalbum »Andrea Berg«

Monika Skolimowska/dpa Ganz oben: Andrea Berg ist mit »Andrea Berg« an der Chartspitze

Baden-Baden. Andrea Berg steht mit ihrem Album »Andrea Berg« an der Spitze der deutschen Album-Charts. Die Schlagersängerin sei der »weibliche Artist mit den meisten Nummer-eins-Platten«, teilten die Chartsermittler in Baden-Baden mit. Demnach landete Berg zum 14. Mal einen Nummer-eins-Erfolg. Der Vorwochen-Erstplatzierter Peter Maffay mit »We love Rock'n'Roll – Leipzig-Live-2024« schlägt die Sängerin laut Chartsermittlern zwar in ihrem Erfolg – fällt aber in dieser Woche auf den sechsten Platz. (dpa/jW)