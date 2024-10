Sudan: UNO sieht Kriegsverbrechen

Genf. In einem Bericht für den UN-Menschenrechtsrat zeichneten unabhängige Experten ein dramatisches Bild der Menschenrechtslage im Sudan. Sie sehen plausible Anzeichen für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit beider Konfliktparteien in dem nordostafrikanischen Land, in dem sich seit April 2023 Armee und Paramilitärs bekämpfen. Besonders in der Hauptstadt Khartum und der Region Darfur seien schwere Menschenrechtsverstöße festgestellt worden, heißt es in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht. (dpa/jW)