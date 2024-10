Georgien: Stimmen teils neu ausgezählt

Tbilissi. In Georgien haben am Montag abend Tausende Menschen vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tbilissi gegen den Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum demonstriert. Aufgerufen dazu hatte Präsidentin Salome Surabischwili. Die Wahlkommission kündigte daraufhin und auch wegen internationaler Kritik am Dienstag an, die Stimmen teilweise neu auszuzählen. In jedem der 84 Wahlbezirke würden dazu fünf Wahllokale zufällig ausgesucht. »Um Transparenz zu gewährleisten, sind alle autorisierten Vertreter eingeladen, den Prozess der Stimmenneuauszählung zu beobachten«, hieß es in der Erklärung der Kommission. Wann die Ergebnisse der Neuauszählung veröffentlicht werden, wurde nicht mitgeteilt. (Reuters/jW)