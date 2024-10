Macron in Marokko: Migration im Fokus

Rabat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in Marokko »mehr Ergebnisse« in der Zusammenarbeit bei der Einwanderungspolitik angemahnt. Frankreich habe »große Erwartungen«, betonte er in einer Rede vor dem marokkanischen Parlament am Dienstag in Rabat. Er rief zu einer »selbstverständlichen und reibungslosen Zusammenarbeit« auf. Der französische Innenminister Bruno Retailleau wollte am Nachmittag mit seinem Amtskollegen Abdelouafi Laftit über Wege zu einer effizienteren Abschiebung beraten. Frankreich hatte wegen der Verweigerung der entsprechenden Papiere für die Jahre 2021 und 2022 die Zahl der Visa für Marokkaner um die Hälfte reduziert. (AFP/jW)