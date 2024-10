Florian Boillot

Vor dem »Statthaus Böcklerpark« im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg demonstrierten am Montag abend etwa 100 Personen für eine sogenannte Haupstadtzulage für die Beschäftigten der freien Träger, gegen angekündigte Kürzungen im Sozialhaushalt und den Bau eines Zauns um den Görlitzer Park. In dem von der Polizei umstellten Kulturzentrum fand eine Veranstaltung mit dem Berliner CDU-Bürgermeister unter dem Motto »Kai Wegner vor Ort« statt. Die Demonstranten kritisierten das fehlende Interesse Wegners an einem Dialog. (jW)