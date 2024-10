Der Unternehmer Dirk Möhrle übernimmt Suhrkamp am 1. November 2024. Der Verlag, 1950 von Peter Suhrkamp (1891–1959) gegründet, wurde jahrzehntelang von Siegfried Unseld geführt (1924–2002) und war lange in Frankfurt am Main beheimatet, bevor er 2010 nach Berlin zog. Unselds Witwe Ulla Unseld-Berkéwicz hört auf, Möhrle wird damit alleiniger Inhaber des Verlags, der mit seinem intellektuell und künstlerisch anspruchsvollen Programm jahrzehntelang das geistige Leben der Bundesrepublik geprägt hat. (dpa/jW)