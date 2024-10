Ungarn wirft EU Handelskrieg vor

Budapest. Knapp zwei Wochen vor einem informellen EU-Gipfeltreffen in Budapest hat die ungarische Regierung der EU einen Handelskrieg gegen China und Russland vorgeworfen. In einer am Montag begonnenen landesweiten Umfrage heißt es, Brüssel habe einen Handelskrieg gegen China und Russland gestartet. Die Bevölkerung soll dabei die Frage beantworten, ob »der Handelskrieg gerechtfertigt ist und Ungarn sich beteiligen soll« oder das Land »wirtschaftliche Neutralität« brauche. Ungarn hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne. (AFP/jW)