Lilium stellt Insolvenzantrag

München. Der bayerische Flugtaxientwickler Lilium hat den am vergangenen Donnerstag angekündigten Insolvenzantrag gestellt. Der Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für die Lilium GmbH und die Lilium E-Aircraft GmbH sei am Montag beim zuständigen Amtsgericht Weilheim eingegangen, teilte das Unternehmen mit. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages sich gegen eine Bürgschaft für einen KfW-Kredit entschieden hatte, rutscht das Startup jetzt in die Pleite. (Reuters/jW)