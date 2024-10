Ärzte: Krankschreibung per Telefon gestatten

Berlin. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband verteidigt die telefonische Krankschreibung gegen Kritik: »Die Einführung der Telefon-AU war aus medizinischer Sicht sinnvoll und ist bisher eine der ganz wenigen erfolgreichen politischen Maßnahmen zur Entbürokratisierung des Gesundheitswesens«, so die Kovorsitzende des Verbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, in der Rheinischen Post vom Montag. Die Möglichkeit, sich per Telefon krankschreiben zu lassen, war in der Coronapandemie eingeführt worden. Im Zuge ihrer »Wachstumsinitiative« hat die Bundesregierung wegen des erhöhten Krankenstands eine Überprüfung der Telefon-AU vereinbart. (dpa/jW)