BRD fehlen mehr als tausend Schulleiter

Osnabrück. Eine am Montag veröffentlichte Umfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) unter den Kultusministerien der Bundesländer kommt zu dem Ergebnis, dass in der BRD mehr als tausend Schulleiterinnen und Schulleiter fehlen. Demnach sind derzeit bundesweit mindestens 1.286 Stellen nicht oder nur kommissarisch besetzt. Die meisten Arbeitsplätze sind dem Bericht nach in Nordrhein-Westfalen vakant (328). Darauf folgen Baden-Württemberg (221) und Niedersachsen (162), so die NOZ. Die wenigsten freien Stellen gibt es derzeit in Hamburg (sechs). Das Kultusministerium in Hessen wollte keine genauen Zahlen melden, erklärte die Zeitung. (AFP/jW)