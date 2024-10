Thüringen: AfD will MdB ausschließen

Erfurt. Die Thüringer AfD will den Bundestagsabgeordneten Klaus Stöber nach dessen Kommentaren im letzten Landtagswahlkampf aus der Partei ausschließen. Es sei ein Ausschlussverfahren gegen den Eisenacher Abgeordneten eingeleitet worden, sagte der Kolandesvorsitzende Stefan Möller am Montag. Er begründete die Entscheidung mit den Äußerungen Stöbers vor der Landtagswahl am 1. September, die einer Wahlkampfsabotage gleichgekommen seien. Stöber hatte unter anderem Kritik am Thüringer Parteichef und Spitzenkandidaten Björn Höcke geübt. Stöber sagte auf Anfrage, dass ihm zu dem Ausschlussverfahren noch kein Schriftstück vorliege. (dpa/jW)