Kroatien liefert Panzer an Kiew

Berlin. Kroatien will mit finanzieller Unterstützung der BRD Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein kroatischer Kollege Ivan Anušić am Montag in Berlin unterzeichnet, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Demnach will Kroatien »eine erste Tranche« von 30 Kampfpanzern und 30 Schützenpanzern sowjetischer Bauart an Kiew liefern, dazu Ersatzteile und Munition aus kroatischen Beständen.

Die finanzielle Unterstützung aus der BRD soll die kroatische Regierung den Angaben zufolge für die Beschaffung von Kampfpanzern vom Typ »Leopard 2 A8« verwenden. Dies stärke »den Industriestandort Deutschland« und sorge für »gemeinsame Standards innerhalb der NATO«, sagte Pistorius. Die ersten kroatischen Panzer sollen Pistorius zufolge noch in diesem Jahr an Kiew geliefert werden. (AFP/jW)