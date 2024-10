IMAGO/Heritage Images Junker, Kriegsverbrecher, Hitlers Steigbügelhalter: Reichspräsident Hindenburg (Truppenbesuch 1926)

Im Berliner Stadtteil Lichterfelde ist noch immer eine Straße nach Hitlers Steigbügelhalter Paul von Hindenburg benannt. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich gegen die Umbenennung des Hindenburgdamms ausgesprochen. Wegner fordert statt dessen einen »verantwortungsbewussten Umgang mit der Geschichte«, wie die Senatskanzlei mitteilte. Dabei spricht er sich für Informationsstelen aus, die der Aufklärung dienen sollen. Gegen diese Haltung hat der Bremer Verleger und Publizist Helmut Donat einen offenen Brief an den Bürgermeister verfasst, den wir im folgenden veröffentlichen. An diesem Montag von 17.30 bis 19 Uhr lädt Wegner zu einer Diskussionsveranstaltung im Statthaus Böcklerpark in Kreuzberg ein. (jW)

Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Wegner,

es ist ein moralischer Fortschritt, wenn Bürger unseres Landes sich dafür einsetzen, Straßen, Plätze oder Kasernen nicht weiter dem Namen eines Kriegsverbrechers zu überlassen. Parolen wie »Wir sind Hindenburg«, so von der Landesgeschäftsstelle der CDU Niedersachsen 2022 vertreten, sind ein Schlag ins Gesicht der kritischen historischen Aufklärung. Der Vorschlag, durch Hinweisschilder Hindenburg als Namensgeber zu retten, wirkt wie eine Ausflucht und bedient die »ewigen Hindenburg-Deutschen«.

Straßennamen stellen eine Ehrung dar. »Sie verweisen«, so Friedrich von Mansberg, Intendant und Chefdramaturg am Theater Lüneburg, »auf die Verdienste einer Person, für diese Stadt und oder weit darüber hinaus. Und das wird auch durch die Anbringung von Hinweisschildern nicht anders.«

Hindenburg war antidemokratisch, monarchistisch, republikfeindlich gesinnt, korrupt und Kollaborateur des Naziregimes. Er hat den Hass gegen den äußeren und inneren Feind gefördert (u. a. mit der »Dolchstoßlegende«). Seine Verdienste als »Feldherr« sind begrenzt. Niederlagen ließ Hindenburg stets auf das Konto anderer buchen. Seine Tätigkeit im großen Generalstab und in der Oberste Heeresleitung (OHL) war die Ursache vieler Fehlschläge, so z. B. die der großen Märzoffensive 1918. Er und Ludendorff unterschätzten stets die Kraft der feindlichen Streitkräfte, insbesondere auch die der Amerikaner. So sah es auch der Kronprinz im Interview mit einem Journalisten von Associated Press Anfang Dezember 1918.

Der Ruhm Hindenburgs, der manchen Kreisen weiterhin als »deutscher Held« gilt, beruht auf Legenden, auf Lügen sowie auf der Ausbeutung, die er gefördert hat. Millionen von Arbeitern, Bauern und Mittelständlern haben ihn abgelehnt, weil er zugelassen hat, ihnen den Lohn zu rauben, den Ertrag ihrer Äcker zu mindern und ihre Einkommen zu schmälern. Hindenburgs Unterschrift steht unter:

– Brünings Notverordnungen zum Lohnabbau, zur Steuererhöhung sowie zum Abbau der Erwerbslosenversicherung,

– der Erklärung zur Absetzung der Preußen-Regierung, – Hitlers Ernennungsdekret zum Reichskanzler und unter dem Dankesbrief an Hitler nach den Morden des 30. Juni 1934

.

Hindenburg war ein Steuerhinterzieher. 1932 erhielt er das Gut Neudeck, Stammsitz seiner Vorfahren, von den Junkern und ostelbischen Großgrundbesitzern geschenkt. Um keine Steuern zahlen zu müssen, wurde das Gut auf den Sohn Hindenburgs überschrieben, der Staat um die Erbschaftssteuer geprellt. 1933 schenkte Hitler Hindenburg weitere 10.000 Morgen zum Gut Neudeck.

Die »Osthilfe«, das größte Subventionsprogramm der Weimarer Republik, wurde von Hindenburg selbst auf den Weg gebracht. Sie war stets sein liebstes Kind. Sie sollte der maroden Wirtschaft der ostelbischen Großgrundbesitzer zu neuem Aufschwung verhelfen. In Wirklichkeit war sie deren »Raubzug gegen den Staat« (Rudolf Olden). Sowohl Brüning als auch Papen mussten als Reichskanzler gehen, weil sie den Interessen der Ostelbier widersprachen. Gleiches widerfuhr Kurt von Schleicher. Mit Osthilfegeldern wurden Güter finanziert, deren Besitzer über rentable Fabriken verfügten, oder Autos gekauft für Ferien an der Riviera. Ende Dezember zeichnete sich ab, dass Hindenburg selbst (wie andere Mitglieder des preußischen Adels) in den »Osthilfeskandal« verwickelt war und er sein Amt als Reichspräsident durch Eingriffe für Verwandte missbraucht und sich korrupt verhalten hatte.

Um seine eigene Haut zu retten, machte er Hitler zum Reichskanzler, der im Gegenzug den Skandal niederschlug und die Presse knebelte. Damit lieferte Hindenburg Zehntausende der Wähler, die im April 1932 für ihn gestimmt hatten, um Hitler zu verhindern, dem Naziregime aus. Im Berliner Volksmund kursierte seinerzeit der politische Witz: »Hindenburg macht eine Reise durch die Konzentrationslager, um seine ehemaligen Wähler zu besuchen!«

Als es in Münster um die Rückbenennung des Hindenburgplatzes in Schlossplatz ging, wurden jedem Interessierten die Argumente für das Für und Wider zugänglich. Das Ergebnis und die Schlussfolgerungen fasste Markus Lewe, CDU-Oberbürgermeister von Münster damals – 2012 – mit den Worten zusammen: »Das bisherige Namenspatronat Hindenburgs ist angesichts jüngerer wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines dadurch veränderten Geschichtsbildes nicht mehr haltbar. Hindenburg wollte hinter die Demokratie von Weimar zurück und die freiheitliche Ordnung in eine autoritär-obrigkeitliche umwandeln.«

Wer Hindenburg ehrt, entehrt seine Kritiker. Zu ihnen gehört Theodor Lessing. Gegen ihn wurde 1925 eine reichsweite antisemitische Hetzkampagne inszeniert, weil er Hindenburg ein »Zero« genannt hatte, hinter dem »immer ein künftiger Nero verborgen steht«. Lessing wurde 1933 im Marienbader Exil von Nazis ermordet.

Die Frage nach der Traditionswürdigkeit einer Persönlichkeit ist eine ernste Angelegenheit. Der nach Hindenburg benannte Straßenname sollte entfernt und an dessen Stelle jener der Ärztin und Widerstandskämpferin Edith Jacobson gesetzt werden. Anderenfalls laufen Sie, Herr Regierender Bürgermeister, Gefahr, das Ansehen Berlins und Ihr eigenes zu schädigen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helmut Donat