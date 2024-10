Hollie Adams/REUTERS »Stop the far right«

Am Sonnabend versammelten sich in der Londoner Innenstadt Tausende Menschen, um gegen eine wenige hundert Meter entfernte Kundgebung für den rassistischen Hetzer Stephen Yaxley-Lennon alias Tommy Robinson zu demonstrieren. Yaxley-Lennon befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, angeklagt ist er nach dem Terrorismusgesetz. Der Gründer der extrem rechten »English Defence League« war einer der zentralen Anheizer der antimigrantischen Pogromstimmung, die im Sommer ganz England erfasst hatte. (jW)