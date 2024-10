Ein Londoner Buchhändler bietet eines der wenigen Originalskripte von Antoine de Saint-Exupérys Roman »Der kleine Prinz« zum Verkauf an. Das Typoskript werde für 1,25 Millionen US-Dollar (etwa 1,16 Millionen Euro) auf einer Kunstmesse in Abu Dhabi im November angeboten, teilte die Buchhandlung »Peter Harrington« mit. Auf nahezu jeder Seite fänden sich handschriftliche Notizen von Saint-Exupéry, hieß es in einer Mitteilung des britischen Händlers. »Auf dem Cover sind Spuren seiner ausgedrückten Zigaretten zu sehen.« Der Buchhandlung zufolge ist es das einzige Exemplar, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Zwei weitere Exemplare befänden sich in der Nationalbibliothek Frankreichs und im Harry Ransom Centre in Texas. Keine entspreche der finalen Druckfassung der Erstausgabe. (dpa/jW)