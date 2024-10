Riesige Lithiummine in USA genehmigt

Los Angeles. In den USA ist die Ausbeutung einer riesigen Lithiummine genehmigt worden. Das Rhyolite-Ridge-Projekt in Nevada erhielt am Donnerstag grünes Licht vom Landverwaltungsamt, wie das dahinter stehende australische Unternehmen Ioneer mitteilte. Rhyolite Ridge soll künftig genügend Lithium für die Produktion von Batterien für 370.000 Elektroautos liefern. Umweltaktivisten zufolge bedroht das Projekt eine seltene Wildblume. (AFP/jW)