Mohammad Zaatari/AP/dpa

Die israelische Armee hat in der Nacht auf Freitag eine Unterkunft von Pressevertretern in Hasbaja im Süden Libanons bombardiert. Dabei wurden laut dem libanesischen Sender Al-Majadin zwei seiner Mitarbeiter und ein Kameramann von Al-Manar TV getötet. Weitere Medienvertreter wurden verletzt. Al-Majadin spricht von einem »absichtlichen Angriff« und einem »Kriegsverbrechen«. Am Mittwoch hatte die israelische Armee ein Büro von Al-Majadin in Beirut zerstört, im November waren im Süden Libanons bereits zwei Mitarbeiter des Senders getötet worden. (jW)