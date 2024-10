Griechenland: Seeleute streiken weiter

Piräus. Auch am Donnerstag und Freitag werden die griechischen Fähren und Touristenschiffe bestreikt, wie die Gewerkschaft der griechischen Seeleute (PNO) am Mittwoch mitteilte. Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben somit von der Außenwelt abgeschnitten, Versorgungsengpässe seien schon eingetreten, wie das griechische Fernsehen berichtete. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn, die Reeder haben bislang nur drei Prozent geboten. Deswegen kündigte die PNO an, den Streik auf unbestimmte Zeit auszudehnen. (dpa/jW)