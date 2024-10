EU-Kredite für Ukraine abgesegnet

Brüssel. Der Rat der Europäischen Union hat am Mittwoch abend Pläne für die neuen geplanten Milliarden-Euro-Kredite zugunsten der Ukraine gebilligt. Die angenommenen Rechtstexte regeln insbesondere, dass für die Tilgung der Darlehen Zinserträge aus in der EU eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank verwendet werden sollen. Diese werden dazu künftig in Form von Finanzhilfen an die Ukraine weitergegeben. (dpa/jW)