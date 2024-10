Halbes Scholz-Kabinett in Indien

Neu-Delhi. Am Donnerstag sind Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der indischen Hauptstadt gelandet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sowie Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wurden erwartet. Anlass sind die Regierungskonsultationen mit Indien am Freitag. Themen sollen unter anderem der Ukraine-Krieg, eine Zusammenarbeit bei Rüstung und Militär sowie ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien sein. Auch sollen Fachkräfte aus Indien angeworben werden. (dpa/jW)