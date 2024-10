Natacha Pisarenko/AP Photo/dpa

Beschäftigte im argentinischen Gesundheitswesen und der öffentlichen Universitäten haben am Dienstag (Ortszeit) in der Hauptstadt Buenos Aires gegen die Kürzungen der Regierung von Präsident Javier Milei protestiert. In der Spitze versammelten sich rund 5.000 Menschen auf dem zentralen Plaza de Mayo. Während die Lehrkräfte von Montag an einen 48stündigen Streik durchführten, legten die Gesundheitsbeschäftigen aus Protest 24 Stunden die Arbeit nieder, berichtete Infobae online. (jW)