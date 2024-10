Peru: Expräsident zu Haft verurteilt

Lima. Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo (2001–2006) ist wegen Korruption und Geldwäsche zu 20 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden, meldete dpa am Dienstag. 2005 habe er für den Zuschlag zum Bau eines Abschnitts der Fernstraße Interoceanica zwischen Atlantik und Pazifik umgerechnet 32,3 Millionen Euro Schmiergeld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenommen, hieß es in der Urteilsbegründung. Toledo hatte sich vergangenes Jahr den Behörden in den USA gestellt und war nach Peru ausgeliefert worden. Die Affäre um Odebrecht gilt als größter Korruptionsskandal Lateinamerikas. (dpa/jW)