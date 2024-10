Jaimi Joy/REUTERS

Die Empörung vor dem Gericht »Old Bailey« in London war groß, als der Polizeibeamte Martyn Blake am Montag vom Vorwurf des Mordes an dem Schwarzen Chris Kaba freigesprochen wurde. 2022 hatte Blake den unbewaffneten Kaba bei einem Fluchtversuch erschossen, weil dessen Wagen mit einer Schießerei am Vorabend in Verbindung gebracht worden war. Die Hilfsorganisation Inquest gab an, dass seit 1990 in Großbritannien 83 Menschen von der Polizei getötet wurden, nur drei Fälle wurden vor Gericht gebracht, eine Verurteilung habe es nie gegeben. (Reuters/jW)