Studie: 306.000 Kitaplätze fehlen

Berlin. Einer Studie zufolge fehlen in Deutschland in diesem Jahr rund 306.000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Damit sei der Bedarf von 13,6 Prozent der Kinder in diesem Alter nicht abgedeckt, heißt es in einer aktuellen Analyse des kapitalnahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Demnach ist die Lücke zwar im Vergleich zum Vorjahr um 38.200 Plätze zurückgegangen. Insgesamt schreite der Ausbau von Betreuungsplätzen in Deutschland aber »derzeit kaum voran«, heißt es in der Studie. (dpa/jW)