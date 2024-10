CDU wirbt mit Steuersenkungen

Berlin. Die CDU will im Fall einer Regierungsübernahme nach der Bundestagswahl die sogenannte Mittelschicht steuerlich entlasten. Der Spitzensteuersatz soll nach Angaben von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann von derzeit rund 65.000 Euro im Jahr auf 80.000 Euro steigen. »Das hätte zur Folge, dass die Steuerkurve flacher würde, Mittelschicht und Mittelstand komplett entlastet würden«, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. An einem entsprechenden Konzept werde gerade gearbeitet. Es solle in eine »Agenda 2030« einfließen, die Anfang Januar vorgestellt werden soll. (dpa/jW)