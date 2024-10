Der Astronaut trägt Prada, die Astronautin auch. Das US-Unternehmen Axiom Space aus Texas hat zusammen mit der italienischen Luxusmarke im Auftrag der NASA neue Raumanzüge für den Mond entwickelt. Die Anzüge sollen bei der nächsten Mondmission der US-Raumfahrtbehörde zum Einsatz kommen, deren Start für den Herbst 2026 geplant ist. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der ersten Mondlandung soll bei »Artemis III« dann erstmals auch eine Frau mit an Bord sein. Die neuen Anzüge ähneln durchaus den weißen Ganzkörperanzügen, mit denen die NASA in den Jahren 1969 bis 1972 im Rahmen ihres »Apollo«-Programms zwölf US-Amerikaner auf den Mond brachte: dicke, feuerfeste Einteiler mit massivem Helm, einem Rucksack und schweren Stiefeln. Die Modelle, die jetzt in Mailand erstmals präsentiert wurden, haben aber doch etwas mehr modischen Schick. Von der sonst bei Prada üblichen schlanken Linie blieb allerdings nichts übrig. Immerhin finden sich auf den Ärmeln neben der US-Flagge auch die typischen roten Prada-Streifen. (dpa/jW)