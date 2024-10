Putin: BRICS-Länder sind »globale Motoren«

Moskau. Die Staatengruppe BRICS wird in den kommenden Jahren den größten Teil des weltweiten Wirtschaftswachstums generieren, so der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf dem BRICS-Wirtschaftsforum in Moskau. Russland ist außerdem vom 22. bis 24. Oktober Gastgeber eines Gipfeltreffens der Gruppe in Kasan. Zu dem Verbund gehören neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mittlerweile auch Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. (Reuters/jW)