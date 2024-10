Abbau von Lithium in Britannien startet

St. Austell. In Cornwall befinden sich nach Angaben der Firma Cornish Lithium einige der größten europäischen Vorkommen des zur Herstellung von Batterien benötigten Rohstoffs Lithium, so dpa am Freitag. Bislang wird in Britannien verarbeitetes derartiges Metall komplett importiert. Jeremy Wrathall, Geschäftsführer des Unternehmens, ist überzeugt, dass mehr als die Hälfte des jährlichen Bedarfs für den Bau von E-Autos in britischen Werken aus heimischen Vorkommen abgedeckt werden könne. Am Freitag hat sein Unternehmen daher eine »zu Vorzeigezwecken gebaute« Anlage in St. Austell eröffnet. (dpa/jW)