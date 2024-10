jW

Politiker sind selten witzig. Oft versuchen sie sich mit Gags, um beim Wahlvolk besser anzukommen. Gelingt aber eher selten. Oft wirkt es peinlich oder wie aus einer anderen Welt. Zu wahrer Hochform laufen Politiker jedoch auf, wenn es sich um Themen handelt, mit denen sehr viele etwas anfangen können. Fußball ist so ein Thema.

In ruhigen Zeiten wird Fußball eher als Metapher benutzt. Beispielsweise wenn von »Mitspielern« gesprochen wird, symbolische rote Karten verteilt werden oder der Ball in der Hälfte des Gegners liegt. In stürmischen Wahlkampfzeiten oder sobald es um persönliche Profilierung geht, sind die politischen Vorschläge rund um den Fußball oft leider alles andere als witzig, sondern schwingen eher die Law-and-Order-­Keule.

So übertreffen sich gerade die Innenminister der Länder vor ihrem »Sicherheitsgipfel« am Freitag in München mit Vorschlägen zur angeblich fehlenden Sicherheit in den Stadien. Da holt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann Vorschläge wie personalisierte Tickets aus der Mottenkiste, und Frau Behrens aus Niedersachsen will gleich ganze Gästeblöcke schließen. Kein Fan kann solche Äußerungen im Jahr 2024 noch ernst nehmen. Aber wenn der Fan denkt, schlimmer können die politischen Vorschläge für den Fußball gar nicht sein, muss er nur nach Bremen schauen. Dort regiert der Senator für Inneres und Sport Ulrich Mäurer, der schon auf die grandiose Idee kam, die Polizeikosten von den Vereinen bezahlen zu lassen. Jetzt schlug Mäurer allen Ernstes vor, dass es beim Einsatz von Pyrotechnik im Stadion für betroffene Vereine Punktabzüge geben soll. Sportlicher Erfolg oder Misserfolg wäre demnach vom Verhalten von Personen abhängig, die mit dem Spielgeschehen zumindest direkt nichts zu tun haben. Vorschläge dieser Art sind nichts weiter als politische Rohrkrepierer.

Eine Idee wäre ja, mal mit den Menschen zu reden, über die Politiker so gerne fabulieren: den Fans. Aber die sind offensichtlich die Inkarnation alles Bösen, mit der man grundsätzlich nicht redet.

»Sport frei!« vom Fananwalt.