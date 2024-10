Wendell Cruz-Imagn Images/USA TODAY Sports Die Los Angeles Dodgers haben’s im Griff (New York, 16.10.2024)

Mit einem beeindruckenden 8:0 haben sich die Los Angeles Dodgers am Mittwoch abend (Ortszeit) in Spiel drei der National League Championship Series (NLCS) der nordamerikanischen Baseballprofiliga MLB bei den New York Mets durchgesetzt. In der Best-of-seven-Serie gingen die Dodgers damit 2:1 in Führung. Statistisch hat das Team aus Südkalifornien damit einen bedeutenden Schritt in Richtung World Series, dem großen MLB-Finale, gemacht. Bislang zog in 69 Prozent der Fälle das Team in die World Series ein, das bei mit 1:1 ausgeglichener Serie Spiel drei gewinnen konnte. Und es gab noch eine gute Nachricht für die Dodgers: Superstar Ohtani Shohei, der die reguläre Saison mit nie gesehenen 54 Homeruns und 59 gestohlenen Bases abgeschlossen hatte, konnte im Citi Field im Stadtteil Queens seine Playoff-Bremse lösen. Im achten Inning schlug der Japaner mit seinem erst zweiten Playoff-Homerun drei Runs und stellte den Spielstand auf 7:0. Viele Fans der Mets machten sich spätestens da enttäuscht auf den Heimweg. Schon im sechsten Inning hatte Enrique Hernández beim Stand von 2:0 mit einem Zwei-Run-Homerun auf 4:0 erhöht. Das 8:0 gelang im neunten Inning schließlich Max Muncy, ebenfalls per »long ball«.

Schon die erste Partie am Montag im Dodger Stadium in Los Angeles war mit 9:0 an die Dodgers gegangen. Bei den Dodgers schlagen die ehemaligen MVPs Ohtani Shohei, Mookie Betts und Freddy Freeman an Nummer eins, zwei und drei in der »Batting order«. Offensivkraft vom Allerfeinsten also, die in Spiel eins der NLCS allein für fünf Hits und vier Runs gut war. Auf der anderen Seite des Balls fräste sich derweil der Starting Pitcher der Dodgers, Jack Flaherty, mit sieben punktlosen Innings durch das Line-up der Mets. Flaherty ließ lediglich zwei Hits und zwei Walks zu und erzielte sechs Strikeouts. Bei den Mets lief bei der Partie hingegen mit drei Hits gar nichts zusammen. Mark Vientos erwischte mit drei Strikeouts gegen sich gar einen rabenschwarzen Tag am Schlagmal. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, und am Dienstag nachmittag (Ortszeit) brannten die Mets in den ersten beiden Innings ein Offensivfeuerwerk ab. Gleich den achten Wurf von Dodgers Starting Pitcher Ryan Brasier hämmerte Francisco Lindor auf die Tribüne im Rightfield. Brasier wurde im zweiten Inning von Landon Knack ersetzt, für den es ein ganz bitterer Tag wurde. Beim Stand von 2:0 mit Läufern auf zweiter und dritter Base und dem derzeit offensiv lichterloh brennenden Lindor am Schlagmal, entschied Dodgers Team Manager Dave Roberts, Lindor mit einem »Intentional walk« auf die erste Base vorrücken zu lassen. Ein Kalkül, das letztlich nicht aufging: Knack sollte es mit dem tags zuvor enttäuschenden Vientos aufnehmen und das erlösende dritte Out holen. Vientos nahm die Entscheidung von Roberts aber persönlich: »Ich werd’s Dir zeigen«, habe er in dem Moment gedacht, sagte er später gegenüber The Athletic.

Gedacht, getan: Vientos drosch nach einem umkämpften At Bat einen Grand-Slam-Homerun zum 6:0 für die Mets übers rechte Centerfield. Erst im fünften Inning gab es dann von Max Muncy ein erstes offensives Lebenszeichen der Dodgers. Mit einem Homerun verkürzte der Veteran auf 6:1. Im sechsten Inning brachten die Dodgers zwei weitere Runs zum 6:3 aufs Scoreboard. Doch das war’s auch schon für die Dodgers, die im neunten Inning noch einen weiteren Run kassierten und 7:3 verloren. Wesentlich klarer geht es derweil in der American League Championship Series zwischen den favorisierten New York Yankees und den Cleveland Guardians zu. New York führt in der Serie nach zwei tadellosen Auftritten im heimischen Yankee Stadium in der Bronx mit 2:0. Spiel eins ging 5:2, Spiel zwei 6:3 an die »Bronx Bomber«. In Spiel zwei schlug Yankees-Kapitän Aaron Judge seinen ersten Homerun in den diesjährigen Playoffs. Es war sein 59. in diesem Jahr. Sollte »The Judge« ab jetzt zünden, werden sich die Gegner nicht nur wegen der derzeit herrschenden kalten Temperaturen im Süden der Bronx warm anziehen müssen.